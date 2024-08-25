Несмотря на усиливающееся давление со стороны США и постоянно растущие цены, российские туристы продолжают активно посещать Турцию. В 2024 году количество посетителей из России почти достигло рекордных показателей 2019 года. Однако отдых на популярных курортах не всегда оправдывает ожидания. Множество туристов жалуются на низкое качество обслуживания, грязь в отелях и неприветливый персонал. «Лента.ру» собрала самые распространенные жалобы россиян на отдых в Турции.

Одна из туристок, Виктория Б., отправилась в Анталью со своим молодым человеком. Они забронировали номер в трехзвездочном отеле Antalya Dream Hotel на семь ночей за 35,6 тысячи рублей. По словам Виктории, фото в интернете не соответствовали реальности, и они были разочарованы своим выбором.

Виктория рассказала, что их номер оказался намного меньше, чем ожидалось. К тому же он был неопрятным: на унитазе виднелись желтые разводы, а в душе на стене был обнаружен длинный волос. Туристка также отметила, что уборка номера не проводилась несколько дней, а сотрудники отеля были больше заняты личными беседами и чаепитием, чем выполнением своих обязанностей.

Еще одним разочарованием для Виктории стали завтраки. Они были скромными и состояли всего лишь из вареных яиц, сыра, колбасы, огурцов и чая.

Город тоже не произвел на девушку хорошего впечатления. Анталья показалась ей пыльной, грязной и переполненной людьми. В парке рядом с отелем, по ее словам, лежали обертки, пластиковая посуда и бутылки. Многочисленные попрошайки, сидящие на каждом углу, тоже портили впечатление.

Не только недорогие отели разочаровывают россиян, но и престижные курорты оставляют желать лучшего. Один из туристов рассказал, как в июне 2024 года он поехал в Бодрум с девушкой и остановился в роскошном отеле Lujo Bodrum, потратив почти миллион рублей. Однако даже этот отдых оставил у него неприятные воспоминания.

Мужчина пожаловался на грубость персонала, в частности, на водителей гольф-каров, которые игнорировали его и его девушку. Им приходилось буквально вылавливать транспорт, в то время как местных жителей водители охотно подвозили, даже если те не планировали никуда ехать.

Также турист был возмущен навязыванием платных услуг в отеле, несмотря на заявленную концепцию «ультра все включено». Ему не понравились завышенные цены на экскурсии и развлечения, некачественная уборка номеров и грязные общественные туалеты. Кроме того, анимация оказалась на низком уровне.

Особенное негодование вызвало у туриста домогательство со стороны сотрудника клининговой службы к его девушке. После игры в волейбол и посещения сауны девушка рассказала, что уборщик заигрывал с ней, делал непристойные комплименты и даже просил номер телефона. В ответ на это турист немедленно обратился к администрации отеля с требованием принять меры.

Эти истории лишь подчеркивают, что даже за большие деньги отдых в Турции может принести разочарование.