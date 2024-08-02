О вреде употребления пива рассказывают многие исследования, но не все знают о том, как алкоголь влияет на организм на гормональном уровне. Регулярное употребление пива не только способствует набору лишнего веса, известного как “пивной живот”, но и приводит к изменениям в гормональном балансе, особенно у мужчин.

Как объясняет врач-эндокринолог Зухра Павлова, пиво содержит фермент ароматазу, который преобразует мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол. Этот процесс может привести к увеличению груди и жировой ткани по женскому типу, что может сопровождаться различными здоровьесберегающими проблемами, включая риск возникновения новообразований в предстательной железе.

Кристина Королькова, специалист по коррекции питания, подчеркивает, что к пиву часто подают соленую и жирную закуску, что усугубляет проблему, вызывая снижение уровня тестостерона и нарушения пищевого поведения. Эти факторы ухудшают общее состояние здоровья и могут сократить продолжительность жизни из-за развития хронических заболеваний.

Для женщин, увлекающихся пивом, возможно появление “пивных усиков” — условного названия для описания роста волос на лице, которое также связано с гормональными изменениями, вызванными содержащимися в пиве фитоэстрогенами. Эти вещества могут действовать как слабые гормоны, изменяя репродуктивные функции и вызывая визуальные изменения, которые могут быть нежелательными.

Важно отметить, что последствия употребления пива не ограничиваются только внешними изменениями. По словам врача-терапевта Елены Киселевой, пиво может негативно воздействовать на эндокринную систему, способствуя развитию болезней печени, сердца и почек. Эти изменения могут включать всё, от жировой болезни печени до серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.