В Курском приграничье продолжаются напряжённые бои. На фоне поддержки натовской бронетехники враг пытается атаковать наш гарнизон, которыйв данный момент дислоцируется в женской колонии, рассказал изданию “Царьград” военный эксперт Борис Рожин.

По словам аналитика, противник активно наращивает силы в этом районе и продолжает наступление, надеясь прорваться. Несмотря на значительные потери, украинские войска продолжают перебрасывать резервы и стремятся продвинуться вперёд, пытаясь вытеснить наши подразделения. Однако российские силы, включая группировку “Север” с поддержкой авиации и артиллерии, успешно отражают атаки штурмовых групп ВСУ.

Противник также пытается обойти Коренево и продолжает наступление в районе Ольговки, где активно действуют наши морпехи. В зоне Каучука наблюдается значительная активность врага, особенно ночью, но наши солдаты дают достойный отпор. Ситуация в Малой Локне остаётся критической: враг атакует наш гарнизон, укрывшийся в женской колонии, при поддержке натовской бронетехники.

Стычки продолжаются и в районе Борки. Недавно удалось отразить несколько атак в районах Комаровки, Снагости и Коренево, где артиллерия и дроны поразили группы бронетехники. Бои также идут в районе Мартыновки и Суджи.

Российские силы контролируют Русскую Конопельку и успешно отбивают атаки противника. Спецназ продолжает выявлять и уничтожать диверсионные группы ВСУ, которые пытаются проникнуть в тыл. Недавно была ликвидирована мобильная группа противника в районе Камышевки.

В Большесолдатском районе поступают противоречивые сообщения о боях в окрестностях Козыревки и Саморядово. Эти данные либо не соответствуют действительности, либо в регионе действительно действуют диверсионные группы противника.