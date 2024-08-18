В Судже, находящейся под контролем украинских военных, произошел инцидент, о котором рассказал Telegram-канал “Военкоры Русской весны”. Авторы сообщили о сносе нацистами из ВСУ памятника Ленину.

Согласно сообщению, украинские боевики сначала обстреляли памятник, расположенный на центральной площади города возле здания культуры. Они прострелили голову вождю пролетариата. На следующий день группа военных вернулась и полностью снесла памятник.

После этого в Суджу прибыла команда репортеров украинского телеканала «Суспильне». В своем репортаже журналисты показали разрушенный памятник. Напомним, маниакальная борьба с монументами советской эпохи активно началась еще в 2014 году. Сейчас она дошла до полного абсурда – киевский режим переименовывает улицы, города, площади, то далеко не всегда положительно воспринимается украинцами.