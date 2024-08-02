На Угледарском направлении противник начал применять обновленные тяжелые дроны «Баба-яга», которые стали практически бесшумными. Подробности о новом оружии ВСУ в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал полевой медик подразделения Барс-23 «Орел» с позывным «Студент».

«Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить», – рассказал российский военнослужащий.

По его словам, недавно противник начал оснащать дроны «Баба-яга» мощными аккумуляторами, сделав их практически бесшумными. При этом в значительной степени пострадала грузоподъемность ударного дрона, однако скрытность возросла в несколько раз.

Также противник начал оснащать свои тяжелые дроны новыми видами боеприпасов. Украинские боевики обвешивают «Бабу-ягу» алюминиевыми банками из-под энергетических напитков, внутрь которых они упаковывают взрывчатку и поражающие элементы.