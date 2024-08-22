Апти Алаудинов, который командует спецназом “Ахмат, делает все возможное для сохранения репутации своего подразделения. Об этом порталу “Федерал Пресс” рассказал один из бойцов ВС РФ.

Он прокомментировал заявление Алаудинова о необходимости привлекать к боям в Курской области срочников. По его словам, командир “Ахмата” активно занимается пиаром и «демедж-контролем» после того, как спецназ «Ахмат» был обойден ВСУ в начале августа.

«Первоначально Алаудинов уверял, что его подразделения контролируют ситуацию, однако затем пришлось признать, что украинские войска смогли их обойти», – пояснил военнослужащий.

Кроме того, он подчеркнул, что идея привлекать срочников не нашла поддержки в рядах бойцов ВС РФ.

«Эти молодые люди обучены основам воинской службы, но лишь в теории. На службе они чаще подметают плац, чем держат в руках автомат”, – указал он.

Тем не менее, именно срочники встретили украинские войска на границе и сейчас принимают участие в обороне Курской области.

В конце беседы собеседник добавил, что не все подразделения «Ахмата» активно участвуют в боевых действиях, что также влияет на общую эффективность и восприятие спецназа в текущих условиях.