Российский военный, который во время боя сбил вражеский дрон головой, собирается вернуться на фронт. В настоящее время он ожидает операцию на позвоночнике в больнице, сообщает SHOT.

Во время задания 4 августа в Харьковской области к бойцу подлетел вражеский FPV-дрон. 33-летний Михаил, служащий в штурмовой роте, не растерялся и сбил дрон, используя свою каску. Однако он сам получил серьезные травмы. Осколок от мины застрял у него в левой лопатке, а два других осколка пробили правую голень. Михаил в шоковом состоянии добрался до своих и получил необходимую медицинскую помощь.

Сейчас Михаил проходит лечение в больнице и готовится к операции на позвоночнике. Его отец выразил гордость за сына, отметив, что его жизни ничего не угрожает, и он уже начинает выходить на прогулки. Михаил, который ранее служил в Донбассе в 2014-2015 годах, записался добровольцем на спецоперацию в июле 2024 года. У него есть жена и сын, и он очень стремится вернуться к своим обязанностям.