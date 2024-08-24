Российские войска, в битве за населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике (ДНР) подорвали две бронемашины Bradley, используемые украинскими силами. Об этом сообщил командир взвода с позывным Топор в интервью изданию «Известия».

По словам военнослужащего, его сослуживцы пошли на хитрость, чтобы расправиться с обеими американскими БМП. Вначале они разместили мины, на которые попала первая бронемашина Bradley и получила серьезные повреждения. Пока её эвакуировали, минеры установили дополнительные мины на другом участке пути. На эти мины попала вторая американская боевая машина, что также вызвало её повреждение.

Топор отметил, что бои за Желанное были интенсивными, но результативными, описав их как «пришли и победили». Он добавил, что этот населенный пункт служил тыловой базой для украинских войск, и среди уничтоженных могут быть высокопоставленные офицеры. В ходе операции российским войскам удалось захватить важные документы, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий.