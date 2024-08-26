Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, ежедневно отправляется на передовую, несмотря на опасности, которые подстерегают его на разбитых войной дорогах. Каждый его визит к бойцам это не просто поддержка, а настоящая духовная опора.

«Наличие священника здесь очень важно. Когда люди сталкиваются с возможностью гибели, они начинают особенно остро ощущать необходимость веры», отмечает Константин. Кроме духовного наставничества, отец Константин также командует эвакуационной группой. Он знает, что такое сталкиваться со смертью лицом к лицу, и именно вера в Бога и Святого Благоверного князя Александра Невского помогает ему справляться с трудностями. Александр Невский, известный своими победами над более многочисленными врагами, является символом мужества и стойкости.

Недавно Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви, в том числе и икон Александра Невского. Этот шаг вызвал возмущение среди бойцов, которые воспринимают это как попытку подорвать их веру и моральный дух.

«Это грубая ошибка. Вера в человеке останется, несмотря на все запреты», уверен боец с позывным Лекс.

Добровольческая бригада Александра Невского активно действует на нескольких фронтах, включая Курскую область, Волчанск и Часовой Яр. Их цель захватить территории и продвинуться вперед, несмотря на сложные условия.

Монах и боец эвакуационной группы Досифей, как и Константин, приехал из Оптиной пустыни и теперь заботится о солдатском храме в его отсутствие. Он рассказал о чудесном случае, когда брошюра «Молитвенный щит православного воина» спасла жизнь бойцу с позывным Чемба.

«Батюшка подарил эту книжку, и она оказалась в кармане у бойца. Во время наступления осколок пробил книжку, изменил траекторию и вышел, не причинив серьезного вреда. Врачи подтвердили: если бы не эта книжка, осколок попал бы прямо в сердце. Это чудо», поделился монах.

На опубликованных кадрах сам боец демонстрирует окровавленную книжку, которая спасла ему жизнь, подтверждая силу веры и защиту, которую она может предоставить даже в самых критических ситуациях.