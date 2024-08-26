Сыр это не просто лакомство, а целый мир, полный уникальных ароматов и вкусов. Но за этой кулинарной магией скрываются и потенциальные опасности, особенно когда речь идет о сырах с плесенью.

Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ, предупреждает, что плесень в сырах, таких как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри, может не только восхищать, но и угрожать здоровью.

«Эти сыры, хоть и кажутся магическими, могут содержать токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные заболевания», – цитирует эксперта РИА Новости.

Куликов перечисляет потенциальные риски: листериоз, энцефалит, менингит. Специалист рекомендует определенным группам людей, включая беременных, кормящих матерей, детей до пяти лет и людей с проблемами ЖКТ, воздержаться от таких сырных деликатесов. «Бри и камамбер действительно полезны в умеренных количествах, но важно не переусердствовать. Оптимальная доза для взрослого человека 40-50 граммов в день», – добавляет Куликов.

Однако самым опасным сыром считается касу марцу, или “гнилой” сыр, который делают на Сардинии. Этот деликатес из пекорино содержит живые личинки сырной мухи, что делает его не только опасным, но и визуально весьма непривлекательным.

«Касу марцу не только опасен, но и выглядит довольно странно. Вкус этого сыра может быть уникальным, но его вид далеко не для слабонервных», с улыбкой отмечает Куликов.

Так что наслаждайтесь сыром, но помните о мерах предосторожности! Пусть ваши сырные удовольствия будут не только вкусными, но и безопасными.