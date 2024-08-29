В Дрездене состоялось закрытое военное совещание с участием представителей 35 стран Европы и США, на котором присутствовал и командующий сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. На встрече обсуждались новейшие образцы вооружения, которые в ближайшее время могут быть поставлены Украине.

Совещание в Германии собрало высшее военное командование из разных стран, чтобы обсудить перспективы использования передовых технологий на поле боя. Генерал Павлюк, представлявший Вооруженные силы Украины, участвовал в обсуждении возможных поставок новейшего вооружения для поддержки Киева.

Одной из ключевых тем обсуждения стали беспилотные летательные аппараты. Издание Bild (сайт заблокирован в России, портал Bild на русском внесен в реестр иностранных агентов) сообщило, что особое внимание уделялось угрозам, которые эти дроны представляют на современном поле боя. Военные эксперты подчеркнули необходимость разработки стратегий противодействия этой новой воздушной угрозе.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможном применении крылатых ракет Storm Shadow по территории России. Соболев выразил свое мнение о потенциальных последствиях таких ударов и подчеркнул необходимость готовности к любым вызовам.

Таким образом, встреча в Дрездене стала важным этапом в обсуждении будущих поставок вооружения на Украину, а также стратегии противодействия новым угрозам, возникающим в условиях современного конфликта.