Заместитель главреда издания Bild (сайт заблокирован в России), Пауль Ронцхаймер, поделился своими наблюдениями после поездки на Украину, где он встречался с военнослужащими на линии фронта. В разговорах с ними он услышал множество скептических мнений и критики в адрес операции ВСУ в Курской области России, передает МК.

“Многие из солдат выразили недоумение по поводу того, как при наличии серьезных проблем на востоке, в Донецкой области, возможно осуществление масштабного наступления в другом регионе”, – сообщил Ронцхаймер.

По его словам, на фронте в ДНР украинские войска жалуются на острую нехватку оружия, боеприпасов и личного состава.

Кроме того, украинские военные задаются вопросом о временных рамках операции в Курской области. Они отлично понимают, что отсутствие налаженной логистики и своевременного снабжения войск не смогут удерживать захваченные территории – рано или поздно их оттуда выбьют.

Ронцхаймер также высказал собственное мнение, назвав маловероятным сохранение украинскими войсками контроля над частями Курской области до начала переговоров и возможность последующего обмена этих территорий на зоны под контролем России.