Подразделения украинской армии атаковали населенные пункты, расположенные в приграничных районах Курской области. Однако внезапное наступление ВСУ не сможет стать переломным моментом в конфликте. Об этом в своем материале пишут обозреватели немецкого издания Bild* Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.

«Наступление на российскую территорию не является переломным моментом в конфликте», – говорится в материале немецкого издания.

Обозреватели отмечают, что в последнее время Вооруженные силы Российской Федерации смогли добиться успехов сразу на нескольких участках фронта. При этом российская армия демонстрирует хоть и медленные, но достаточно стабильные успехи на линии боевого соприкосновения.

По мнению экспертов, появление на Украине истребителей F-16 также не сможет стать переломным моментов в боевых действиях поскольку западная авиатехника прибыла слишком поздно.

* – на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149