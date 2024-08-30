В украинском обществе разгорелся скандал после того, как депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Вооруженные силы Украины в попытке скрыть правду о крушении истребителя F-16.

В своем Telegram-канале она публично обратилась к главнокомандующему ВВС Украины Николаю Олещуку (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с резким вопросом:

“Почему до сих пор нет официального опровержения по поводу F-16 от командования воздушных сил? Почему молчание, господин Олещук?”.

Безуглая также заявила, что это уже как минимум третий случай, когда украинские системы ПВО сбивают свой самолет дружественным огнём. По ее мнению, инцидент с F-16 также пытались замять, пока о нем не сообщили иностранные СМИ.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю истребителя F-16, но уклончиво отказался уточнять причины крушения. Однако, по данным газеты Wall Street Journal, самолет разбился из-за ошибки пилота.

Обвинения Безуглой вызвали волну обсуждений в украинском обществе. Многие пользователи социальных сетей поддержали ее, выражая недовольство попытками замалчивания информации.

“Почему правду скрывают? Зачем молчать?”, – спрашивают они в комментариях.

Другие пользователи выразили опасения, что подобные инциденты могут стать нормой, если в украинской армии не будут приняты меры по повышению прозрачности и ответственности.

“Если мы не можем даже признать свои ошибки, как мы можем победить?”, – пишут они.

Скандал вокруг крушения F-16 стал очередным напоминанием о том, что война не только разрушает инфраструктуру, но и ломает систему, заставляя людей скрывать правду и лгать друг другу.