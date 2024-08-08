Жители Курской области, покинувшие свои дома из-за атаки украинской стороны, рассказали журналистам РБК, как они уезжали из региона. По словам жительницы населенного пункта Гончаровка Суджанского района Софьи Сухоруковой, она уехала без особых проблем. Единственно, нужно было срочно найти человека с транспортом. Женщина рассказала, что во время эвакуации из родного села она видела на дороге несколько сгоревших легковых машин и зерновоз.

«За нами пытались приехать волонтеры из Курска, но военные их не пропустили из-за того, что там творится», – рассказала она.

Сухорукова подчеркнула, что враг обстреливал Курскую область бесперебойно с трех часов ночи до восьми утра. Люди даже боялись покинуть укрытия, чтобы выпить воды.

Наталья Султанова, проживающая в селе Дарьино Суджанского района, расположенном буквально в трех километрах от границы с Украиной, дала интервью под звуки воздушной тревоги.