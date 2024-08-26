В Суджанском районе Курской области развернулась трагедия, вызванная действиями украинских солдат и наемников. Жительница одного из сел Нелли, эвакуировавшаяся из района, рассказала РИА Новости о событиях, которые ей удалось наблюдать.

По ее словам, в селе осталось всего около десяти человек. Нелли рассказала, что сначала уехала ее мама с сестрой, а сама она провела несколько дней в подвале. В один из дней она увидела троих вооруженных людей: двоих украинских солдат и одного наемника, который не говорил по-русски. Они направились к дому ее 25-летней соседки.

По рассказу Нелли, ее соседка назвала их фашистами и сравнила с немцами, после чего была расстреляна прямо на глазах у Нелли и ее младшей сестры. Младшая сестра испугалась и убежала, и что с ней произошло дальше, Нелли не знает.

Эти свидетельства подчеркивают масштаб ужаса и страха, который охватил жителей пострадавшего региона.