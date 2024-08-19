Украинские военные предприняли неудачную попытку уничтожения моста через реку Десну в Брянской области, используя дроны-камикадзе, как сообщает Telegram-канал Shot. В результате атаки повреждения конструкции моста не зафиксированы, жертв и пострадавших нет.

Согласно информации канала, было осуществлено запуск трех беспилотников в направлении моста. Два из них взорвались возле охранного поста, а третий дрон упал в близлежащем лесу и не сработал.

Этот мост находится на стратегически важной точке, всего в километре от границы с Сумской областью Украины. По этой причине он представляет особый интерес для обеих сторон конфликта.

В ответ на угрозу безопасности в регионе, в Брянской, а также в Курской и Белгородской областях был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Для обеспечения безопасности и правопорядка в районе задействованы силы ФСБ, Росгвардии, МВД России и другие государственные структуры.