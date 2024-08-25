После того как основатель Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту, его сопровождала криптокоуч Юлия Вавилова пропала без вести. Как сообщает Telegram-канал Baza, родственники Юлии утратили связь с ней сразу после ареста Дурова.

Последний раз Юлия общалась с матерью два дня назад. После этого она перестала отвечать на звонки и не предпринимала попыток связаться с родными. Её отец беседовал с ней 2 августа, когда Юлия упомянула о поездке во Францию.

Telegram-канал Mash отмечает, что Вавилова следовала за Дуровым на протяжении его путешествия из Казахстана в Азербайджан, делясь деталями поездки в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер. Согласно данным Le Figaro, в столице Франции у предпринимателя был намечен ужин.

24 августа французские правоохранительные органы задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже. Он прибыл из Азербайджана и был объявлен в международный розыск незадолго до приземления. Задержание было инициировано управлением по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.