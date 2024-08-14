Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с критикой в адрес президента США Джо Байдена, обвинив его в активном участии Америки в военных действиях на Украине. В беседе с журналистами из РИА Новости Слуцкий подчеркнул, что Байден явно говорит о создании «дилеммы для Путина», что свидетельствует о постоянном и прямом взаимодействии Вашингтона с украинским правительством.

Также Слуцкий отметил высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который выразил полную поддержку украинскому народу после начала военных действий ВСУ в Курской области. Лидер ЛДПР предположил, что Запад рассматривал сценарии захвата Курской АЭС для обеспечения Киеву выгодных позиций в переговорах по обмену территориями.

«Это агрессия, усугубляемая ядерным шантажом, поддерживаемая бесконечными атаками на Запорожскую АЭС. Очевидная стратегическая ошибка, которую одобряют так называемые цивилизованные страны и международные организации», — заявил Слуцкий.

По его словам, никакие манипуляции со стороны Запада не помешают России одержать победу, и мир будет установлен на условиях, выгодных Российской Федерации. Слуцкий выразил уверенность в том, что попытки Киева и коллективного Запада добиться успеха в этом конфликте обречены на провал.