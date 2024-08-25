Банковские сотрудники порой уговаривают клиентов открывать сложные инвестиционные продукты вместо простых вкладов. Эти инвестиции часто обещают высокий доход, но гарантии нет. Такие мошенничества называются “мисселингом” и считаются одной из самых распространенных и нечестных схем в банковской сфере.

Недавно в редакцию “РГ” обратился пенсионер, столкнувшийся с мисселингом в одном из крупных банков Подмосковья. Мужчина пришел в банк, чтобы открыть вклад с гарантированным доходом 16%. Однако сотрудница убедила его оформить другой продукт под названием “Стратегия успеха” с обещанием доходности 17,5% годовых. При этом для участия в этой программе нужно было открыть дополнительный договор доверительного управления.

Пенсионер не обратил внимания на детали договора и доверился словам банка. В результате, после консультации с родственниками, он решил вернуться и потребовать возврат средств, выбрав обычный вклад. Банк согласился расторгнуть договор, но задержал возврат денег на месяц, выплатив лишь минимальные проценты. В итоге вкладчик потерял почти 12 тысяч рублей.

Банк России активно борется с мисселингом, сообщает “РГ”. Михаил Мамута, глава Службы Центробанка по защите прав потребителей, подчеркивает, что это крайне серьезное нарушение прав граждан. Центробанк фиксирует снижение случаев мисселинга: в 2023 году индекс снизился на 45%, а за первую половину 2024 года количество жалоб уменьшилось на 40%.

С начала года вступил в силу новый закон, направленный на борьбу с такими практиками. Теперь Центробанк может приостанавливать продажу финансовых продуктов, если нарушение продолжается после предписания. Тем не менее, риск столкнуться с мисселингом сохраняется, поскольку банки стремятся к максимальной прибыли, а риски перекладываются на клиентов.

Не стоит полагаться только на советы сотрудников банка. Важно внимательно читать условия договоров и быть осведомленным о возможных схемах мисселинга. Например, иногда банки предлагают инвестиционные страховые продукты вместо простых вкладов, обещая высокий доход, который на самом деле не гарантирован.

Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Павел Никитин отмечает, что многие банки избегают мисселинга из-за возможных репутационных потерь и штрафов. По его словам, инвестиционно-страховые продукты могут быть полезными, если их правильно использовать, а не как замену обычному вкладу.

Для защиты от мошенничества важно повышать финансовую грамотность и всегда проверять условия договоров.