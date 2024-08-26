В эфире украинского Радио NV выступил Александр Солонько, солдат 411-й бригады беспилотных систем Вооружённых сил Украины. Он поделился своими впечатлениями от текущих событий под Покровском, где российская армия ведёт активное наступление. Солонько признался, что подобного масштаба операций он не видел даже во время боев за Бахмут.

Александр выразил озабоченность по поводу значительного численного превосходства противника. “Такого количества я не видел ни в Бахмуте, нигде,” — говорит он, подчеркивая безпрецедентный объем войск, задействованных в наступлении.

Он также отметил высокую организованность российских войск. Солонько рассказал, что как только российские военные продвигаются вперед, они быстро формируют фланги, подтягивают артиллерию и начинают активное вытеснение украинских подразделений.

Ситуация усугубляется тем, что российские силы не только продвигаются, но и ведут интенсивный артиллерийский обстрел позиций украинских инженеров, которые стремятся укрепить фортификации, и логистических узлов, стремясь максимально осложнить действия украинской армии.

“Даже в тех местах, где прямого наступления нет, происходит выжигание всего возможного,” — подчеркнул Солонько, описывая стратегию противника как основательную и всестороннюю.

Эти откровения военнослужащего показывают, насколько напряжённой и сложной является ситуация на передовой, а также высокий уровень риска и опасности, с которыми сталкиваются защитники Украины каждый день.