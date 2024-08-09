Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов ввёл в строй экс-бойцов ЧВК «Вагнер» для операций в Курской области, наделив их особыми полномочиями. По информации «Царьграда», это решение предназначено сделать последствия для ВСУ гораздо серьезнее, чем те, с которыми они столкнулись под Бахмутом.

Эти ветераны уже интегрированы в различные подразделения Минобороны, включая группу «Аида». Эксперты полагают, что такая тактика не только усиливает боевой потенциал на Курском направлении, но и позволяет сохранять основные российские силы на других фронтах.

По словам аналитиков, эффективность бывших «вагнеровцев» не вызывает сомнений, учитывая их предыдущий опыт в Бахмуте и Соледаре. Ожидается, что встреча ВСУ с этими бойцами в Курской области окажется для них настоящим испытанием, в сравнении с которым бои в Бахмуте покажутся «детской сказкой».

Добавляется, что ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» заявил о попытках ВСУ прорвать границу в Брянской области. Ночная попытка прорыва с 8 на 9 августа была неудачной; российские войска остановили продвижение украинских сил с помощью тяжёлых авиационных бомб ФАБ-3000.