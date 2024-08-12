По словам писателя Николая Лилина, в основном известного экранизацией своего бестселлера об «общине урок» в 2012 году при участии Джона Малковича и Петера Стормаре, он «был вынужден бежать», поскольку его объявили «тайным агентом Кремля» и завели на него уголовные дела. Источник: Milano Today.

44-летний Лилин (его настоящее имя Николай Вержбицкий), уроженец Молдавии (Приднестровья) и натурализованный итальянец, уже давно высказывает на своем ютуб-канале, который он ведет на итальянском, мнения о вооруженном конфликте между Россией и Украиной, отказывая в поддержке Киеву.

Соответствующий видеоролик было опубликован Лилиным 9 августа. По словам писателя, он вынужденно покинул Италию из-за начатого расследования в отношении его связей с российскими спецслужбами. Кроме того, он пояснил, что власти Италии намерены аннулировать его итальянский паспорт.

Жертва проукраинской Италии

Николай Лилин проживал в Милане с 2004 года, где занимался писательством и открыл тату-студию, специализирующуюся на «сибирских» татуировках. Итальянское издание отмечает, что по содержимому видео невозможно понять, где сейчас находится Лилин и действительно ли он покинул страну. Однако фактически этот писатель с противоречивой биографией объявил себя беглецом.

«Я считаю, что этот период, – заявил Лилин, – [возник] из-за того, что у нас [в Италии] есть идиоты, оказавшиеся у власти, и я верю, что это пройдет».

После данного заявления на видео он продолжил свою информационную деятельность, выпустив еще более десяти роликов, в которых рассказывал о развитии конфликта, называя украинцев «террористами».

Марианна Гулли, редактор Milano Today, находит эту историю с Лилиным особенно тревожной.

Этот писатель всегда утверждал, что имеет «сибирское» происхождение и что его книги об урках – не более чем автобиографические произведения. Его самая известная книга – «Сибирское воспитание» – в год выхода (2009) было представлено как произведение, целиком основанное на его жизни. Хотя позже, когда возникли сомнения в правдивости этой истории, он объяснил, что его книга была не чем иным, как романом, вдохновленным событиями реальной жизни, но не основанным на действительных событиях.

Несколько месяцев назад Лилин выдвинул свою кандидатуру на европейских выборах в июне в рядах итальянского пацифистского альянса «Мир, Земля, Достоинство». Вскоре после этого он сообщил, что «Инстаграм» (запрещенная в РФ соцсеть) заблокировал его профиль.