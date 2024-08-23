Турецкий авиаперевозчик A Jet вызвал сенсацию в авиационной индустрии и среди путешественников, объявив о продаже билетов из Европы в Турцию всего по 1 евро. Сообщается, что эта акция будет действовать с 22 по 24 августа.

Такая стоимость билета эквивалентна примерно 101 российскому рублю, что сравнимо с ценой чашки кофе. По этой уникальной цене можно купить билеты на рейсы из разных европейских стран, включая Германию, Великобританию, Францию, Бельгию, Боснию и Герцеговину, Данию, Нидерланды, Венгрию, Северную Македонию, Швейцарию, Италию, Косово и Сербию.

В рамках акции доступно всего 25 тысяч мест. Эта маркетинговая стратегия A Jet видится как попытка лоукостера захватить значительную долю на рынке, привлекая внимание сверхнизкими ценами.