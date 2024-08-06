Британское издание Daily Mail опубликовало фото голливудской знаменитости Меган Фокс, которая появилась на публике в полуголом виде. Аудитория таблоида обвинила актрису в безвкусице и отсутствии стыда.

Известная 38-летняя американская актриса Меган Фокс продемонстрировала на публике свои голые ягодицы. Знаменитость вышла на прогулку в Лос-Анджелесе в объемной футболке бело-черного цвета с надписью Boys Lie (мальчики врут – ред.) и высоких кожаных ботфортах черного цвета. Свой образ актриса дополнила блестящим чокером, сумкой синего цвета и темными солнцезащитными очками.

При этом актриса «забыла» надеть юбку или шортики, чтобы прикрыть свои ягодицы. В итоге во время прогулки каждый шаг знаменитости оголял ее пятую точку. Аудитория Daily Mail подвергла резкой критике образ знаменитости.