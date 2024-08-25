Цены на туры в Египет снизились на 20–45 тысяч рублей благодаря крупной сделке туроператора Space Travel. Эта компания выкупила более половины мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Sea Airlines, выполняющих рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх. Благодаря этому, стоимость путевок сейчас выглядит весьма привлекательной, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Space Travel стал крупнейшим партнером Red Sea Airlines по организации туров в Египет. Первый рейс запланирован на 16 сентября, а в дальнейшем полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам до весны следующего года. В сентябре рейсы будут дневными: из Шереметьево самолеты будут отправляться в 10:15 с прибытием в Египет в 16:00. Начиная с октября, время вылетов изменится на ночное — самолеты будут отправляться в 23:05 и прибывать в 04:45. Обратные рейсы также претерпят изменения: в сентябре они будут выполняться ранним утром, а с октября — вечером.

Туроператор также напомнил, что ранее они сотрудничали с авиакомпанией Al Masria, выкупая небольшие блоки мест, однако нынешняя сделка является их крупнейшим проектом по чартерным рейсам в Египет. Для серьезного захода на египетское направление был выбран курорт Шарм-эль-Шейх, который славится большим выбором отелей на любой вкус. Преимуществом для туристов является отсутствие необходимости оформления египетской визы — достаточно бесплатного синайского штампа, который ставится по прибытии.

Турпакеты на новые рейсы в Шарм-эль-Шейх уже доступны для бронирования, и цены на них радуют. К примеру, стоимость путевки в отель 5* с системой «ультра все включено» на 23 сентября начинается от 211 тысяч рублей за двоих. Для сравнения, аналогичные туры у других операторов обойдутся на 20–45 тысяч рублей дороже. Важно отметить, что Red Sea Airlines зарегистрирована в Египте, поэтому полеты будут прямыми, без дополнительных технических посадок в других странах.

Таким образом, туры в Египет стали еще доступнее благодаря выгодным предложениям от Space Travel. Клиенты могут насладиться отдыхом на популярном курорте, не переплачивая при этом за перелеты и проживание.