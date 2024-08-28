Лето на исходе, но еще есть шанс погреться на солнышке и искупаться в море. Турция распахнула свои объятия для любителей горящих туров, и цены приятно удивляют.

Ласковое солнце, золотистый песок, бирюзовые волны и безлимитные коктейли у бассейна это не мечта, а реальность, которую предлагают туроператоры прямо сейчас.

Шесть ночей в трехзвездочном отеле с системой «все включено» в роскошном Кемере обойдутся всего в 72 тысячи рублей на двоих. Это меньше, чем чашка кофе в модной кофейне в день!

Для тех, кто мечтает о более длительном отдыхе, PEGAS Touristik предлагает восемь ночей в уютном отеле всего за 90 тысяч рублей на двоих.

Горящие туры это всегда немного авантюра, но разве не в этом их прелесть? Собрать чемоданы за пару дней, запрыгнуть в самолет и оказаться в райском уголке что может быть лучше для спонтанного отпуска?

Не теряйте времени! Загляните на сайты туроператоров, выберите подходящий тур и отправляйтесь навстречу приключениям. Турция ждет!