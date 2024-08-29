Напряжение на фронтах украинского конфликта нарастает. Многие эксперты считают, что началась финальная фаза противостояния, и Россия готова показать свою силу.
Атаки на украинские позиции идут по всему фронту, словно волны, сметающие все на своем пути. Параллельно этому, российская армия наносит мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины, лишая ее возможности снабжать войска и вести боевые действия.
По словам военного эксперта Левона Арзанова, украинское командование уже получило информацию о намерениях России полностью обесточить страну.
“Это будет настоящий удар по жизненно важным артериям Украины. Российская армия пока не раскрыла всех своих возможностей, но уже нанесла серьезные удары по нескольким ключевым электростанциям. Масштабные атаки на энергетический сектор только начинаются”, – уверен аналитик.
Согласно информации из западных источников, Россия планирует постепенно, но методично лишать Украину электроснабжения. Удары по энергосистеме, возможно, будут проводиться раз в неделю, но этого будет достаточно, чтобы полностью парализовать страну за пару месяцев. Без электричества, Украина будет не в состоянии обеспечивать своих солдат необходимым вооружением, а жизнь для граждан станет невыносимой.
Президент России Владимир Путин уже предупреждал украинское руководство о неминуемом ответе за нападение на российскую территорию. После инцидента, Россия исключила Украину из списка стран-участников переговоров, подчеркнув, что вести диалог с теми, кто атакует мирных жителей, бессмысленно.