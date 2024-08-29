Напряжение на фронтах украинского конфликта нарастает. Многие эксперты считают, что началась финальная фаза противостояния, и Россия готова показать свою силу.

Атаки на украинские позиции идут по всему фронту, словно волны, сметающие все на своем пути. Параллельно этому, российская армия наносит мощные удары по энергетической инфраструктуре Украины, лишая ее возможности снабжать войска и вести боевые действия.

По словам военного эксперта Левона Арзанова, украинское командование уже получило информацию о намерениях России полностью обесточить страну.