Армянская полиция начала розыск жителя Еревана, который, по предположениям соседей, бросил яблоко из окна многоэтажного дома в сторону премьер-министра Никола Пашиняна. Портал armlur.am со ссылкой на неназванные источники уточнил, что инцидент произошел в столице, когда премьер находился в гостях у родственника, проживающего в одном из домов на улице Рубинянца.

Один из жильцов дома сообщил, что его сосед, вероятно, бросил яблоко с высоты, когда увидел Пашиняна. Предполагается, что таким образом он мог выразить свое недовольство политиком. Видео, попавшее в распоряжение издания, показывает, как сотрудники полиции пытаются выяснить, случайно ли мужчина метнул яблоко либо сделал это преднамеренно.

Сотрудники правоохранительных органов также проводят обыски в некоторых квартирах, что вызвало беспокойство среди местных жителей. Пока официальные представители полиции не дали никаких комментариев по поводу инцидента.