В результате ракетного удара по контрольному пункту ПВО и обороны Харькова, расположенного в населенном пункте Малиновка, армия России ликвидировала четверых высокопоставленных офицеров ВСУ. Подробности удара российскими «Искандерами» сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

«Сразу троих заместителей начальника генерального штаба ВСУ ликвидировала армия России ударом “Искандеров” в Харьковской области. Это генералы Драпатый, Гнатов и Горбатюк. Также был ликвидирован командующий Нацгвардией Украины Пивненко», – пишут авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что удар российскими ракетами был нанесен в ночь с 6-го на 7-е августа. В результате прилета двух ракет «Искандер» в контрольном пункте ПВО и обороны Харькова погибло 20 военнослужащих украинской армии. По предварительным данным, ликвидированные генералы ВСУ были ответственными за разработку и реализацию военной операции «Суджа», в ходе которой подразделений украинской армии напали на Курскую область.