В ответ на операции украинской армии в Курской области Вооруженные силы России активизировали свои удары по стратегическим объектам противника. Согласно последним данным, российская армия нанесла мощные удары по складам с боеприпасами и местам скопления военных подразделений в Сумской области. Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в пригороде Сум полностью уничтожен один из крупных складов. Это существенно ударило по возможностям украинской армии и снизило боеготовность находящихся в регионе подразделений противника.

Лебедев сообщил, что в результате этих ударов было уничтожено не только имущество, но и значительное количество военнослужащих, хотя точные данные о потерях пока не предоставлены.

«Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большом количестве, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе», — отмечает Лебедев.

События на границе также вызвали реакцию на высшем уровне. Президент России Владимир Путин созвал совещание Совета безопасности России. Хотя официальная тема совещания не объявлена, предполагается, что оно будет посвящено развитию ситуации в Курской области и обсуждению дальнейших шагов в контексте текущего конфликта.