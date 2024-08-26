Страны по всему миру активно работают над созданием системы планетарной защиты, способной предотвратить столкновение Земли с астероидами или кометами. Несмотря на множество разработанных стратегий, на данный момент реальной угрозы из космоса не существует, успокаивают ученые.

Член Комитета по метеоритам РАН и профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский вместе с Александром Перхняком, руководителем астрономического комплекса Московского планетария, поделились своим мнением с «Парламентской газетой». По словам Перхняка, сейчас ведется постоянный мониторинг всех космических объектов, которые могут представлять опасность для Земли. Особенно внимательно изучаются тела размером более 100 метров, так как они способны вызвать катастрофы регионального или даже глобального масштаба. На данный момент, по словам Перхняка, таких угроз нет и не предвидится в ближайшие десятилетия.

Однако он также отметил, что эта уверенность актуальна только сейчас. Ситуация может измениться, и через несколько месяцев в космосе может появиться новое тело, представляющее угрозу для нашей планеты. Исключать такую возможность нельзя.

Профессор Гроховский также считает, что опасность столкновения с астероидами или кометами в обозримом будущем минимальна. По его словам, пока не зафиксировано ни одного случая, когда метеорит привел к катастрофическим последствиям на Земле. Хотя в некоторых источниках упоминается о происшествиях, например, в районе Тунгуски, когда якобы погибли люди, эти сведения остаются на уровне легенд.

«Армагеддон в ближайшее время нам не грозит», заверил Гроховский, добавив, что метеориты ведут себя довольно «корректно», и поводов для паники нет.