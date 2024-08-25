Российские военные нанесли удары по технике противника на Херсонском направлении, используя 500-килограммовые авиационные бомбы с фугасными боеголовками. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Источник уточняет, что боеприпасы были оснащены модулями планирования и коррекции, что позволило достичь высокой точности ударов. Министерство обороны России пока не прокомментировало эти данные.

На опубликованных кадрах можно увидеть как минимум три мощных взрыва, которые зафиксировал беспилотник, подтвердивший точность попадания.

Ранее российский вертолет Ка-52 атаковал позиции Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен авиационными ракетами по выявленным целям. После выполнения атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу.

До этого военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что российские войска нанесли удар по временной базе украинских сил на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Атака была проведена с использованием фугасной авиабомбы ФАБ-250.

Эти события демонстрируют продолжение активных боевых действий, в ходе которых российская армия наносит удары по позициям и технике противника, используя высокоточное вооружение.