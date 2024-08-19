Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил сомнения в успешности украинской операции в Курской области. Арестович предсказал, что попытки прорыва украинских сил в этом регионе могут привести к серьезным потерям для ВСУ, включая потерю контроля над территориями на покровском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В видео от 17 августа Арестович отметил, что украинские силы под Курском начали испытывать трудности еще два дня назад, и их ресурсы уже на исходе. По его мнению, для продолжения этой операции необходимо ввести дополнительные силы, эквивалентные текущим или хотя бы половину от них. Однако, как он подчеркнул, резервов для этого, скорее всего, нет.

Арестович также обратил внимание на способность российской армии проводить фланговые окружения и удары, что является редкостью для современных вооруженных сил. Он подчеркнул, что украинская сторона пытается обезопасить себя от этих маневров.

Кроме того, Арестович отметил, что российские военные, вероятно, решили не снимать войска с покровского направления, чтобы продолжать давление на этом участке фронта. В результате, по его прогнозу, ВСУ вскоре могут потерять контроль над Покровском.