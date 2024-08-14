Телеканал НТВ представил участников жюри восьмого сезона популярного вокального шоу для молодых талантов «Ты супер!». Судьями на этот раз станут известный композитор Игорь Крутой, певец Алексей Воробьёв, а также исполнительницы Ани Лорак и Люся Чеботина. Последний участвует в жюри с начала второго сезона, Алексей Воробьёв присоединился начиная с третьего сезона, а Ани Лорак и Люся Чеботина впервые появились в судейских креслах в седьмом сезоне.

Дата старта нового сезона ещё не уточнена. В конкурсе примут участие 50 молодых участников в возрасте от 7 до 18 лет, которые остались без родительской опеки и воспитываются в детских домах или приёмных семьях.

Шоу будет вести дуэт ведущих – Вадим Такменёв и Анастасия Пак. Именно на них возложена миссия представления юных талантов и их выступлений.