Андрей Губин, известный певец 90-х, решил появиться на публике. Он приехал на музыкальный конкурс “Новая волна”, который проходит в Сириусе. Там состоится вечер, посвященный его творчеству.

Другие артисты споют его песни, а сам Губин, скорее всего, на сцену не выйдет. Он не поет уже 19 лет. Причиной этому стала тяжелая болезнь. В середине 2000-х годов у него диагностировали левостороннюю прозопалгию лица. Из-за болезни у него сильные боли, а его внешность изменилась.

Теперь он часто носит маску. Болезнь мешает ему и в повседневной жизни. Он признается, что редко ходит на свидания, потому что у него может внезапно закружиться голова. Но, кажется, у него есть девушка. Он сказал, что встречается с ней, но ухаживать может только по телефону.

Губин не может тратить много времени и сил на свидания, он говорит девушке, сколько стоит доехать до того или иного места, сколько денег нужно на ресторан или аттракцион. Он признается, что так ухаживать за девушкой ему очень тяжело. Он закончил свою музыкальную карьеру на пике славы. У него парализовало половину лица, и он не мог петь. Певец считает, что виной всему хроническая усталость. Его коллеги по шоу-бизнесу не могут понять, как он заболел. Они выдвигают разные теории.