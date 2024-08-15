Александр Сырский, главком Вооруженных сил Украины, критически оценил операцию в Курской области, считая её ошибочной, сообщил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, Сырский в неформальных беседах через различные каналы коммуникации выражал несогласие с решением вторгнуться на территорию России. Однако его якобы не особо слушали.

Меркурис отметил, что подобные попытки снять с себя ответственность за неудачи не новы для украинского военного руководства. Ранее подобную позицию занимал и Валерий Залужный, предшественник Сырского. Он также отказывался признавать свои ошибки, делая виноватым кого угодно, только не себя.

6 августа украинские войска предприняли попытку захватить участок территории в Суджанском районе Курской области. Однако, по словам Герасимова, российские военные смогли остановить их продвижение, стремясь довести операцию до полного разгрома вражеских сил и выхода на государственную границу.