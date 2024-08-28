Аналитик и соучредитель украинского портала DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала «Киев24» выразил мнение, что Донбасс может быть окончательно потерян после утраты контроля над Покровском в ДНР.

Погорелый подчеркнул, что российские войска значительно продвинулись в этом направлении. В их руках оказалась последняя ключевая высота перед Покровском, а также за три-четыре дня была взята Новогродовка, где украинские силы могли бы удерживать оборону длительное время. Кроме того, ВС РФ уже подошли к Селидово, что свидетельствует о серьезной тактической подготовке, оснащенности современным оружием, приборами ночного видения и другим снаряжением.

Аналитик также отметил, что города Мирноград, Селидово и Покровск играют критически важную роль в логистике региона. Дорога на Константиновку уже находится под огневым контролем российских сил, что ставит под угрозу оборону украинских позиций в этом районе. По мнению Погорелого, после утраты контроля над Покровском и Мирноградом, Донбасс фактически окажется в руках российских войск.

Ранее британская газета Sunday Times также сообщала, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в районе Покровска, особенно после атаки на Курскую область. Это, по мнению журналистов, может привести к коллапсу их обороны в этом регионе.