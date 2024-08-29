Американист Малек Дудаков считает, что глава Meta* Марк Цукерберг, заявив о давлении со стороны администрации Джо Байдена и цензуре в Facebook*, по сути, предает своих союзников среди демократов. По словам Дудакова, в признаниях Цукерберга нет ничего неожиданного, поскольку о цензуре в его социальных сетях давно было известно.

«Цукерберг действует из личных интересов. Хотя он долгое время был связан с демократами, сейчас, опасаясь стать крайним, он пытается отдалиться от своих союзников в истеблишменте», — отметил Дудаков.

Политолог предполагает, что Цукерберг может опасаться повторения ситуации, которая случилась с основателем Telegram Павлом Дуровым во Франции, если на президентских выборах в США в 2024 году победят республиканцы. Республиканцы давно выражают недовольство цензурой в Facebook* и могут захотеть отомстить.

«Своими заявлениями Цукерберг пытается снять с себя ответственность, перекладывая вину на администрацию Байдена», — пояснил Дудаков.

Ранее Цукерберг опубликовал открытое письмо, в котором утверждал, что демократы заставляли Meta* заниматься цензурой контента в соцсетях. Политолог Игорь Дмитриев считает, что таким образом основатель Meta* фактически выбрал сторону на предстоящих выборах, поддержав республиканцев.

*Деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская