Американское издание New York Post приводит слова боксера-трансгендера Имана Хелифа, заявившего, что его очень волнуют оскорбления. Иман просит всех прекратить называть его мужчиной и прекратит травлю.

«Необходимо воздерживаться от травли всех спортсменов, потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека», – цитирует издание слова Халиф.

Напомним, 1 августа боксерша Анджела Карини из Италии на 47-й секунде поединка с Иман Халиф решила отказаться от участия в соревновании. Как рассказала итальянка, удар Иман был настолько сильным, что она потеряла равновесие и у нее появились трудности с дыханием. 2 августа Анджела Карини заявила о своем решении завершить спортивную карьеру.

Иман Хелиф физически является мужчиной, который идентифицирует себя как женщина. Однако он не принимает никаких препаратов для смены пола. В минувшем году спортсмен был дисквалифицирован накануне финала Чемпионата мира по боксу из-за повышенного содержания тестостерона. Однако его участие в Олимпийских Играх было одобрено МОК.