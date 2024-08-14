В интервью на канале “Россия 1” генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника военно-политического управления и командир спецназа “Ахмат”, отметил отсутствие активности украинских воздушных сил в Курской области во время недавних военных действий. По его словам, хотя поступали сообщения о приближении вертолетов, ни один из них не добрался до позиций российских войск.

“Мы готовились к их прибытию и были бы не прочь сбить или взять в качестве трофея новую технику”, добавил он.

Рано утром 6 августа началось наступление украинских войск с целью занять территорию в Курской области, однако их продвижение было быстро пресечено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что акция будет продолжена до полного разгрома противостоящих сил и достижения государственной границы. В результате конфликта, согласно официальным данным, украинская сторона потеряла до 2300 военных и 37 танков.

Президент России Владимир Путин критически высказался о действиях Украины, описав их как провокацию и указав на целенаправленные атаки, затрагивающие гражданскую инфраструктуру. Он заверил, что ответные меры будут приняты незамедлительно и все стратегические цели России будут реализованы.