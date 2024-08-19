Генерал-майор Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил и командир спецназа “Ахмат”, высказался о роли солдат срочной службы в текущей военной ситуации. В своем заявлении он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства требуют активного участия срочников в противостоянии.

Алаудинов критично высказался о том, как общество воспринимает молодых срочников, подчеркивая, что они должны быть готовы к выполнению своих обязанностей как полноценные военнослужащие, а не как незрелые личности, нуждающиеся в защите и опеке. Он уточнил, что в условиях военного времени призывники могут заключить контракт с Минобороны для участия в боевых действиях, что также предоставит им право на получение повышенных финансовых выплат.

Генерал напомнил, что в его спецназе служит много бойцов 18-20 лет и и призвал прекратить делать из срочников детей, которым нужно “дать соску и отправить спать”.