Президент Украины Владимир Зеленский, по информации командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова, уже давно просил прощения у Рамзана Кадырова. Это заявление Алаудинов сделал в своём видеообращении на Telegram.

Алаудинов рассказал, что инцидент произошёл ещё в период, когда Зеленский только начинал свою карьеру на телевидении. По его словам, Зеленский был в панике и даже плакал. Он отправил своего знакомого, чтобы тот попросил прощения у главы Чечни. Алаудинов тогда просил Кадырова простить Зеленского в период, когда тот вел шоу «Квартал 95».

Алаудинов также отметил, что Зеленский в своих последних выступлениях о Курской области повторяет его собственные слова. Это касается текущей ситуации на курском направлении, которую Алаудинов регулярно освещает.

Кроме того, Алаудинов сообщил о потерях украинских войск на курском направлении за последние сутки. По его данным, ВСУ потеряли один танк, четыре боевых бронированных машины, несколько артиллерийских систем и четыре транспортных средства.