Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов поделился в своем Telegram-канале ошеломляющей информацией. Он получил множество фотографий, документирующих расстрел боевиками ВСУ мирных жителей в Курской области.

«На снимках — люди, убитые выстрелами в голову и затылок, — рассказал он. — Это осознавать тяжело, но это наша суровая реальность».

Глубоко потрясенный увиденным, Алаудинов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что не останется в стороне и будет искать справедливости для невинных жертв.

Ранее командир “Ахмата” высказывал критику в адрес родителей российских солдат-срочников, которые поддерживают решения своих сыновей отказаться от отправки в зону боевых действий. Он утверждал, что солдаты обязаны защищать свою страну, а не просто потреблять ресурсы государства.

Алаудинов также отметил, что те, кто погибает на поле боя, обретают рай.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, украинские войска начали наступление на территорию Курской области ранним утром 6 августа. Однако их продвижение было остановлено. Герасимов заявил, что цель операции — полное уничтожение противника и выход к государственной границе. Согласно последним данным от Минобороны России, за время конфликта на Курском направлении противник потерял до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка.