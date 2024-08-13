Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа “Ахмат”, генерал-майор Апты Алаудинов, опроверг сообщения о якобы сдаче в плен бойцов своего подразделения, выполняющих задачи в Курской области. Он заявил, что это недостоверная информация, распространяемая Вооружёнными силами Украины.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, Алаудинов подчеркнул:

“Много говорят о том, что наши бойцы сдаются, но это не соответствует действительности. Наши ребята бьются, как львы, и никто из них в плен не сдавался”.

Генерал-майор также поделился результатами недавних операций спецназа “Ахмат”. По его словам, в понедельник было уничтожено 12 единиц техники противника, и хотя количество уничтоженных вражеских бойцов было меньше, чем день назад, он выразил удовлетворение результатами. “Мои подразделения отлично справляются, они создают значительные проблемы противнику, который от реакции на наши действия просто ‘визжит’, а спецназ ‘Ахмат’ для него — как кость в горле”, — добавил Алаудинов.