В недавнем видеообращении Апти Алаудинов, возглавляющий чеченский спецназ “Ахмат”, выразил своё возмущение в связи с публикацией материалов на Telegram-канале «Операция Z». По его мнению, этот канал является сторонником Украины и ведет антироссийскую пропаганду, особенно после того как на канале появилось видео с “натовскими журналистами” в Курской области.

Алаудинов категорически отверг вопрос, поставленный каналом о его реакции на происходящее, указав, что его приоритеты заключаются в защите национальной безопасности и предотвращении дезинформации среди российских войск.

Командир также обратился к озабоченности по поводу ситуации в Курской области, где недавно произошли боевые действия. Он подтвердил, что атака украинских войск была отбита на территории, контролируемой его подразделениями. Алаудинов подчеркнул, что Украина активно перебрасывает резервы — около 12 тысяч солдат в этот регион, что свидетельствует о серьезных намерениях Киева наращивать военное присутствие на границе.