Командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов в беседе с китайским военным корреспондентом Лу Юйгуаном выразил уверенность в скором завершении боевых действий в Курской области и в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, в течение ближайших двух-трех месяцев российская армия добьется полного разгрома Вооруженных сил Украины.

Алаудинов утверждает, что текущие события указывают на неизбежный исход конфликта в пользу России. “Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО”, – сказал он.

Генерал также отметил, что ситуация, по его мнению, находится в стадии агонии для киевского режима. Он упомянул, что украинский президент Владимир Зеленский, осознавая приближение конца, предпринимает различные попытки продлить свое президентство, но эти усилия, по словам Алаудинова, не спасут его режим.

Ранее Алаудинов уже высказывался о возможном завершении конфликта в этом году, указывая на наличие всех необходимых предпосылок для успешного окончания спецоперации.