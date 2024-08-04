В Йемене, в провинции Саада, движение “Ансар Алла” сбило американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper, как сообщает телеканал Al Mayadeen. Падение дрона было снято на видео, которое демонстрирует серьезные повреждения машины: некоторые части беспилотника оторвались при падении в горах.

Это событие совпало с заявлением члена политбюро “Ансар Алла” Али аль-Кахума о начале новой фазы конфликта с Израилем, где “не будет красных линий”. Аль-Кахум утверждает, что пока Израиль существует, мир невозможен. Он также упомянул, что их действия в поддержку Палестины и создание так называемой “иерусалимской оси” привели к полной блокаде палестинских портов, что является беспрецедентным явлением в современной истории.

Контекст этих событий углубляется предыдущими атаками на объекты “Ансар Аллах” со стороны Соединенных Штатов и Великобритании. Согласно данным Аль-Кахума, коалиционные силы осуществили не менее шести ударов по территориям, контролируемым хуситами, включая две атаки в провинции Хаджа и четыре атаки в районе порта Рас-Иса в Ходейде. Информация о жертвах или других повреждениях пока не поступала.