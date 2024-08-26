Костромской актер Роман Курцын, широко известный своими яркими ролями в кино, недавно стал гостем знаменитой детской передачи “Спокойной ночи, малыши!”. 1 сентября шоу отпраздновало своё 45-летие, продолжая радовать маленьких зрителей.

На своей странице в социальных сетях Роман опубликовал фото с Филей и Каркушей, знаковыми героями программы. Актер рассказал, что вскоре зрители увидят его в новом качестве ведущего “Спокойной ночи, малыши!”.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. Фанатки наполнили его страницы восторженными комментариями. Одна из них написала: “Я бы с удовольствием ждала пожелания спокойной ночи от тебя”. Другая добавила: “Спать или не спать вот в чем вопрос!”. А третья пошутила: “Как тут спать, если Роман желает спокойной ночи?”.

Похоже, что после выхода выпуска с участием Романа многие дети не захотят ложиться спать, и, возможно, их родители тоже задержатся подольше. Роман Курцын, благодаря своему обаянию и таланту, безусловно, завоевал сердца зрителей всех возрастов.