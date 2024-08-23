Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что пескетарианство диета на основе рыбы и растительных продуктов может значительно увеличить продолжительность жизни. В ходе анализа были изучены питательные привычки 88 тысяч адвентистов седьмого дня в Северной Америке, которых разделили на пять групп в зависимости от их диетических предпочтений: невегетарианцы, частичные вегетарианцы, песковегетарианцы, оволактовегетарианцы и веганы.

Пескетарианцы, включавшие в свой рацион рыбу и растительную пищу, продемонстрировали на 18% более низкий риск смертности по сравнению с теми, кто не придерживался вегетарианства. Среди оволактовегетарианцев этот показатель был меньше на 15%, а среди веганов на 3%.

Исследование также выявило, что пескетарианство особенно полезно для профилактики преждевременной смерти среди мужчин и людей среднего возраста. Однако у веганов старше 80 лет обнаруживается повышенный риск развития таких заболеваний, как инсульт, деменция и болезнь Паркинсона.

В заключение, авторы работы отметили, что вегетарианские диеты в целом способствуют уменьшению риска смертности в среднем возрасте, но преимущества исчезают с достижением 80-летия.